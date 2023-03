Con la ripresa degli allenamenti di questa mattina, il Cagliari ha iniziato la sua marcia di avvicinamento alla gara di venerdì sera alla Domus (inizio ore 20.30) con l'Ascoli.

La buona notizia per Ranieri è l'immediato ritorno in gruppo di Prelec. L'attaccante si era fermato alla vigilia della trasferta di Brescia per un affaticamento agli adduttori, superato a tempo di record.

Il giocatore è quindi di nuovo a disposizione. Hanno invece lavorato in personalizzato Viola e Lella, come anche Rog e Pavoletti. Per il capitano anche le terapie specifiche per l'infiammazione all'articolazione della caviglia che lo ha costretto di nuovo ai box.

