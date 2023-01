Il Cagliari non va oltre lo 0-0 contro il Cittadella, in una partita che i rossoblù hanno giocato praticamente per tutto il secondo tempo con l'uomo in più per l'espulsione di Salvi.

Ranieri riparte dalla formazione schierata all'esordio col Como, sostituendo l'infortunato Pavoletti con Falco, preferito a Luvumbo.

Proprio l'ex Stella Rossa, tra il 13' e il 14', serve Dossena due volte, ma in entrambe le circostanze il colpo di testa del difensore è disinnescato dal portiere Kastrati. Al 15' ci prova lo stesso Falco, ma ancora una volta il portiere di casa si salva.

Ci prova anche il Cittadella, al 16', con un contropiede di Mastrantonio che finisce sul fondo.

Il Cagliari controlla senza difficoltà, Radunovic non corre rischi, mentre dall'altra parte è ancora Falco, su assist di Zappa, a colpire l'esterno della rete da buona posizione.

Al 42', i rossoblù passando: sponda di Dossena per Lapadula, conclusione parata e Zappa realizza sulla ribattuta. Ma l'arbitro annulla per un evidente fuorigioco iniziale di Dossena. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa, dopo 7', il Cittadella resta in dieci per il secondo giallo collezionato da Salvi. Il Cagliari, però, non va oltre una conclusione di Azzi che Kastrati para senza problemi e uno sterile possesso palla. Ranieri aspetta e effettua i primi cambi solo al 35', con gli ingressi di Millico e l'esordiente Griger al posto di Azzi e Zappa. Nel finale, spazio anche a Rog, Luvumbo e Barreca, con un Cagliari sbilanciato in avanti. Ma il muro dei padroni di casa non cede e la gara si chiude sul punteggio di 0-0.

© Riproduzione riservata