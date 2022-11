Il quarto gol consecutivo di Lapadula, al settimo minuto di recupero regala al Cagliari un rocambolesco 2-2 sul campo del Frosinone, con un gol di Pavoletti annullato al 98' per fuorigioco.

Liverani sorprende ancora. In difesa, turno di riposo per Altare e coppia centrale inedita, con Capradossi e Obert, mentre sugli esterni ci sono Di Pardo e Carboni. In mezzo, Viola è affiancato da Nandez e Rog, mentre, sulla trequarti, esordio stagionale per Kourfalidis, a sostegno di Lapadula e Luvumbo. Proprio l'angolano parte col piede giusto. Prima (4') impegna Turati in angolo, poi (14') colpisce: lancio di Carboni, Luvumbo brucia i centrali di casa, aggira Turati e mette dentro la prima rete subita dal Frosinone allo “Stirpe”.

Il Cagliari sembra accontentarsi e lascia campo alla squadra di Grosso. Radunovic fa buona guardia sui tiri tutt'altro che irresistibili di Sampirisi e Boloca. Ma al 32' errore difensivo di Carboni sul lancio di Garritano e Rohden fa 1-1. Al 38' il Cagliari viene graziato da Moro, che, tutto solo davanti a Radunovic, mette alto.

Nella ripresa, il Frosinone continua a spingere, ma il Cagliari controlla, anche se non riesce a ripartire. Liverani inserisce Makoumbou e Barreca per Viola e Carboni, ma è più incisivo l'ingresso di Insigne, che al 22' inventa un sinistro a giro in diagonale imprendibile per Radunovic. Il Cagliari getta nella mischia anche Mancosu e poi Deiola e Pavoletti, ma è Kourfalidis, al 39', a sfiorare il pari, con un sinistro salvato da Turati in angolo. Al 50', quando ormai sembra tutto finito, ingenuità di Mazzitelli che abbatte Lapadula in area. Fabbri indica il dischetto e, al 52', Lapadula non perdona e fa 2-2. Un minuto dopo, contropiede fulminante e gol di Pavoletti. Ma la gioia per un sorpasso pazzesco è spenta dal Var, che individua il fuorigioco di Lapadula. Finisce 2-2, va bene così.

