Il Cagliari ko nella delicata trasferta-salvezza a La Spezia, anticipo della 29esima giornata di Serie A. La sfida del “Picco” finisce infatti 2-0 per i padroni di casa.

Non basta Cragno che para un rigore a Verde sullo 0-0. Erlic prima e Manaj poi regalano i tre punti pesantissimi in palio alla squadra di Thiago Motta.

FORMAZIONI – Per l’occasione mister Mazzarri manda in campo Cragno, Goldaniga, Lovato, Altare, Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert, Joao Pedro e Pavoletti.

Thiago Motta risponde con Provedel, Amian, Erlic, Nicolau, Reca, Kiwior, Maggiore, Bastoni, Verde, Agudelo e Gyasi.

Direzione di gara affidata dall’arbitro Orsato di Schio.

Le due società hanno annunciato che il 50% del ricavato del match sarà devoluto a Save the Children, in prima linea per l’assistenza ai bambini dell’Ucraina, sconvolta dalla guerra.

PRIMO TEMPO – Il match inizia all’insegna dell’agonismo e dell’equilibrio, con qualche timido tentativo da entrambe le parti. Ci prova Agudelo (debole e facile per Cragno) e ci provano Deiola e Grassi (fuori bersaglio).

Al 26esimo primo vero brivido per il Cagliari, con Verde che va in porta direttamente da corner, ma è attento e reattivo Cragno a togliere la palla dall’incrocio dei pali.

Cinque minuti dopo Orsato assegna un penalty ai padroni di casa: Erlic cerca di agganciare il pallone in area dopo la torre di un compagno, Dalbert alza troppo la gamba e lo colpisce. L’arbitro di Schio rivede al var e indica il dischetto. Cagno però è bravissimo a ipnotizzare Verde, salvando i rossoblù.

Pochi minuti dopo è ancora l’estremo difensore dei sardi ad essere protagonista: sinistro a botta sicura di Agudelo verso l’angolino basso, ma Cragno è strepitoso e a mano aperta devia in corner.

La reazione del Cagliari arriva solo poco prima dell’intervallo, con una botta di Grassi che lambisce il palo alla sinistra di Provedel.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa Mazzarri lancia subito Zappa al posto di Dalbert.

Dopo 10 minuti lo Spezia rompe l’equilibrio e passa in vantaggio: angolo (contestato dai rossoblù) di Verde, la palla sbuca a centro area, dove Erlic riesce a trovare la deviazione vincente da due passi.

Accusato il colpo, Mazzarri prova a cambiare qualcosa e al 61esimo manda in campo Pereiro e Marin, al posto di Deiola e di Baselli.

Al minuto 73, però, lo Spezia trova il raddoppio: palla in mezzo da sinistra di Kovalenko, Manaj intercetta, disorienta i difensori rossoblù e libera il mancino, battendo Cragno per il 2-0.

Il Cagliari cerca subito di tornare in partita, ma il colpo di testa di Goldaniga su corner è facile preda di Provedel.

Poi, negli ultimi minuti e nei 6 di recupero, la squadra di Mazzarri non riesce più a portare vere minacce alla porta spezzina. E al triplice fischio di Orsato il tabellone segna 2-0.

