Il Cagliari Calcio è pronto per la prima uscita ufficiale della stagione. Si tratta della partita di lunedì 12 agosto contro la Carrarese alla Unipol Domus.

Oggi pomeriggio la squadra era in campo ad Assemini dopo il ritiro di due settimane in Valle d’Aosta: si comincia con la routine settimanale fino a maggio. Dopo la Coppa Italia c’è subito la prima di campionato contro la Roma (domenica 18 alle 20.45).

La Carrarese ha tutto l'entusiasmo di una neopromossa in Serie B. Ma il Cagliari non può permettersi di deludere i suoi tifosi. Il club sta cercando di portare i supporter allo stadio con prezzi popolari. Curve a 5 euro, distinti 10, tribuna blu 15, tribuna rossa 20. Ridotto under 12 per tutti i settori: un euro.

A seconda della presenza o meno di qualche giocatore fra i convocati si potranno trarre indicazioni sulle attività di mercato. Il caso più emblematico è quello di Lapadula, inseguito dal Pisa. Le trattative sono in corso, ma se non si dovesse trovare l'intesa l'italo-peruviano sarebbe contento di restare. Le parti, però, sembrano sempre più vicine.

In uscita ci sono Veroli e Pereiro (forse entrambi destinazione Bari), Jankto, Hatzidiakos, Delpupo (in chiusura il trasferimento in Belgio). Di Pardo sembra vicino al Modena.

Sul fronte acquisti il Cagliari sembra pronto a buttarsi su Cheddira in caso di addio a Lapadula. Mentre si allontana il ritorno di Gaetano: il Parma sembra in vantaggio sul Cagliari.

