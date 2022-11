Il Cagliari torna in campo, dopo due giorni di riposo, e per Liverani c’è subito una buona notizia. Dopo le settimane di riabilitazione a Villa Stuart, si è rivisto ad Asseminello Goldaniga. Il difensore ha recuperato dalla lesione parziale al crociato del ginocchio destro e ora dovrà recuperare la miglior condizione prima di tornare in gruppo.

In questo, la sosta sarà di grande aiuto, col giocatore che spera di poter tornare a disposizione già alla ripresa col Frosinone. E la sosta è una mano santa anche per Pavoletti. Il bomber continua nel lavoro personalizzato, ma punta a tornare in gruppo nei prossimi giorni. Percorso di recupero più lungo, invece, per Falco, che rischia di saltare anche il prossimo turno.

Alla ripresa, assenti i nazionali Obert, Kourfalidis e Griger. Domani è in programma una doppia seduta.

