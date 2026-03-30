Il Cagliari chiama a raccolta i tifosi: allenamento a porte aperte prima del SassuoloSeduta visibile al pubblico mercoledì pomeriggio per la squadra di Pisacane
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Il Cagliari chiede l’appoggio dei tifosi in vista della gara col Sassuolo di sabato alle 15. Mercoledì pomeriggio, i rossoblù si alleneranno al Crai Sport Center e la seduta sarà a porte aperte: i sostenitori potranno assistere all’allenamento della squadra di Fabio Pisacane.
I rossoblù scenderanno in campo alle ore 16: per i tifosi l’ingresso al centro sportivo di Assemini sarà da via Sa Ruina, a partire dalle ore 15. Per l’accesso, sarà necessario entrare prima su cagliaricalcio.com o sul sito di TicketOne e scaricare il pass gratuito (sino a un massimo di due).
Nel frattempo, il Cagliari tornerà ad allenarsi oggi dopo il weekend libero concesso dal tecnico alla squadra complice la sosta. Ancora fuori i nazionali, con Elia Caprile e Marco Palestra attesi domani da Bosnia-Italia decisiva per la qualificazione ai Mondiali.