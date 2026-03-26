Allenamento del Cagliari, in gruppo si rivede BelottiL'attaccante ha partecipato con i compagni alla prima parte della seduta
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Si è rivisto anche Andrea Belotti in gruppo durante la sessione di allenamento del Cagliari al Crai Sport Center di Assemini.
L’attaccante, assente da settembre, ha svolto una parte della seduta con la squadra, poi ha proseguito con dei lavori atletici individuali. Personalizzato per Gennaro Borrelli e Joseph Liteta.
La seduta di questa mattina è cominciata con degli esercizi di attivazione, poi serie di esercitazioni sul possesso palla. A chiudere una partita giocata su campo ridotto.
Il campionato per il Cagliari riprenderà sabato 4 aprile al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro il Sassuolo.
(Unioneonline)