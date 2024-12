Una maglia speciale per festeggiare le sue duecento presenze con il Cagliari. Così il capitano Leonardo Pavoletti è stato celebrato dal suo club e dal presidente Tommaso Giulini al termine del match casalingo Cagliari-Atalanta (0-1), andato oggi in scena alla Unipol Domus.

«Sono molto contento e orgoglioso di questo traguardo, mi lega ancora di più a questo Club, sono fiero di essere parte della storia del Cagliari», ha detto Pavoletti ai media. «Do sempre il massimo, sia che parta dall’inizio o che subentri, anche in settimana negli allenamenti cerco di essere un valore aggiunto per questa società, per questa squadra: mi sto allenando bene, con tutti ho un buon feeling, ho sensazioni positive. E oggi mi dispiace non aver festeggiato con qualcosa che ci saremmo meritati».

Il regalo è arrivato a fine partita e il momento è stato immortalato con uno scatto, poi pubblicato dallo stesso Giulini sui social. «Duecento battaglie insieme, molti gol importanti, uno che rimarrà nella storia per sempre», il commento del presidente.

