Velizar-Iliya Iliev va a fare esperienza in Serie C. Il portiere bulgaro di proprietà del Cagliari, che nella scorsa stagione ha difeso i pali della Primavera vincitrice della Coppa Italia, si trasferisce all’Audace Cerignola: formazione di Serie C, che di recente ha ben figurato contro il Verona in coppa perdendo soltanto ai rigori. Per lui potrà esserci l’esordio in prima squadra, visto che coi rossoblù è arrivato sino all’Under-20.

Il trasferimento è in prestito secco, fino al 30 giugno 2026. Nel corso del precampionato, Iliev ha giocato durante la partita contro il Galatasaray. A marzo di quest’anno ha anche ottenuto la prima (di due) presenze con l’Under-21 della Bulgaria.

Sul fronte uscite, si cerca un acquirente per Marko Rog dopo che è saltato all'ultimo il suo trasferimento ai turchi del Fatih Karagümrük. Un altro dei protagonisti della scorsa Primavera, Alessandro Vinciguerra, può invece andare in Serie B al Pescara. Il calciomercato chiuderà alle 20 di lunedì, col Cagliari che – come ribadito in conferenza stampa da Fabio Pisacane – cerca anche qualcosa in entrata per completare la rosa.

© Riproduzione riservata