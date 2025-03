L'anno scorso la partecipazione era arrivata assieme al Como 1907, quest'anno invece il Cagliari Calcio si mette in proprio e per il secondo anno di fila prenderà parte al The Soccer Tournament (TST), prestigiosa competizione di calcio a 7 che si svolgerà a Cary, in North Carolina, USA dal 4 al 9 giugno.

La compagine rossoblù sarà guidata dal tecnico della Primavera Fabio Pisacane e sarà composta da giocatori della prima squadra e giocatori dell’U20. La decisione di aderire nuovamente al progetto nasce dalla voglia del Club del Presidente Giulini di misurarsi con scenari internazionali e di rafforzare ulteriormente il proprio brand oltre i confini nazionali. L'intento è anche quello di far conoscere sempre di più il Cagliari Calcio e la Sardegna nel panorama sportivo mondiale, rafforzando i legami con i tifosi presenti in ogni parte del mondo e promuovendo le eccellenze dell'Isola.

La partecipazione alla manifestazione è stata commentata dal Direttore Generale Stefano Melis: «Siamo orgogliosi di partecipare per il secondo anno consecutivo al TST, un evento che rappresenta una grande opportunità per tutti noi. Significa metterci alla prova in un contesto nuovo e di alto livello, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche organizzativo e in termini di opportunità a 360 gradi per il nostro brand. Oggi il calcio e i club sono entità sempre più complesse, che operano con una struttura ampia e diversificata, promuovendosi attraverso attività che partono dal campo e arrivano a coinvolgere il maggior numero possibile di persone: tifosi, appassionati e semplici curiosi».

Come già sottolineato, il TST non è un modo soltanto per crescere a livello sportivo, ma regala tanto anche a livello umano e consente ad un'intera regione di farsi largo all'interno del globo. «Lo sport è un incredibile motore di sviluppo, ed eventi innovativi come il TST, che sperimentano nuovi concetti di intrattenimento, favoriscono la crescita di realtà come la nostra. Portare con noi la Sardegna e tutte le sue eccellenze negli Stati Uniti è qualcosa di speciale, che ci permette ancora una volta di svolgere con onore il ruolo di ambasciatori della nostra meravigliosa terra. Inoltre, sappiamo che i nostri tifosi sono ovunque: questa sarà quindi una grande occasione per incontrarli nuovamente negli Stati Uniti. Non vediamo l’ora di intraprendere questa nuova avventura!», ha concluso il DG Melis.

