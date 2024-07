Il Cagliari sconfigge per 3-0 la Primavera nel primo test stagionale ad Assemini, a segno Azzi, Viola e Deiola.

Rossoblù che partono nel primo tempo con Radunovic, poi Catena Wieteska e Veroli dietro, in mezzo Jankto, Kourfalidis, Viola, Felici e Azzi, davanti Kingstone e Pereiro.

Tribuna sold out, applausi per tutti. Un caldo assurdo è la cornice della partita. Pereiro esce dopo 22 minuti, due giocate fini e poco altro. Il Cagliari va a segno con Azzi al 7’ e Viola al 26’. Nella Primavera, nel primo tempo, in grande evidenza il regista offensivo Simonetta.

Nel secondo tempo i rossoblù si presentano con Scuffet fra i pali, Zappa a destra, Luperto a sinistra e Hatzidiakos centrale, in mezzo Di Pardo, Deiola, Prati, Makoumbou e Augello, davanti Pavoletti e Luvumbo. E subito va a segno Deiola, che firma il gol del 3-0 al 46’. È anche l’ultima rete della partita, che si conclude 3-0.

