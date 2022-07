Il Cagliari apre le porte di Asseminello ai tifosi. Durante la preparazione precampionato si potrà assistere alle partite d’allenamento disputate nel centro sportivo dei rossoblù.

Primi appuntamenti domenica 10 e martedì 12 luglio, entrambi alle 18, quando la squadra di Liverani sarà impegnata in due test contro una rappresentativa sarda.

Partecipare è semplice, basta scaricare su un link disponibile sul sito del Cagliari il proprio pass gratuito che va mostrato all’ingresso agli addetti alla sicurezza.

Si accede ai campi da via Sa Ruina: sono circa mille i posti a disposizione sul campo 1, di cui 300 a sedere in tribuna. Presenti anche spazi dedicati ai disabili e ai loro accompagnatori.

I cancelli aprono alle 17. Il calendario del ritiro prevede altre tre gare: giovedì 14 partitella d’allenamento in famiglia, domenica 17 sfida a una selezione di calciatori di Serie D e giovedì 21 luglio prima squadra del Cagliari contro Primavera. Il titolo d’accesso vale per una sola partita, quindi va scaricato per ogni singolo match.

