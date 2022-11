Il Cagliari va al cinema. E non per vedere un film qualsiasi, ma per rendere onore al più grande atleta che abbia mai vestito la maglia rossoblù, l’irraggiungibile Gigi Riva.

In serata, dopo l’allenamento pomeridiano ad Asseminello, la squadra rossoblù si è trasferita in blocco al cinema Notorius, in piazza L’Unione Sarda, per assistere a “Nel nostro cielo un Rombo di Tuono”, il docufilm sulla vita di Riva.

C’erano tutti: tra i primi ad entrare in sala il tecnico Fabio Liverani, assieme a Leonardo Pavoletti, Nahitan Nandez, Fabio Pisacane, Boris Radunovic e Alessandro Deiola. Insomma, il blocco della squadra che già da domenica tenterà un rilancio verso l’alta classifica nella difficile trasferta in Ciociaria, allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone.

Inutile sottolineare come la curiosità e l’entusiasmo, soprattutto dei tifosi più giovani, abbiano acceso la presenza dei rossoblù al Notorius, prima della foto di gruppo e dell’ingresso in sala.

Che la vita e le opere del numero undici per sempre non mettano le ali alla squadra di Liverani?

