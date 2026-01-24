Trasferta in Toscana per il Cagliari nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A. 

Ecco gli undici titolari scelti da mister Fabio Pisacane per la sfida dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina: Caprile, Palestra, Luperto, Mina, Zè Pedro, Obert, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Kılıçsoy, S. Esposito. 

Il tecnico viola Paolo Vanoli risponde invece mandando in campo dal primo minuto De Gea, Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Mandragora, Fagioli, Ndour, Solomon, Gudmundsson, Piccoli.  

A dirigere la partita – con fischio d'inizio alle 18 - l’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata