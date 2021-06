La Lega Nazionale Dilettanti ha reso note le nomination per i migliori giocatori di tutti i gironi della serie D. Saranno i tifosi coi loro voti a decidere i vincitori delle diverse sezioni.

Tre i giocatori sardi in nomination, anche se uno solo fa parte di una formazione isolana: è l'attaccante Filippo Mascia, classe 2002, autore di 7 reti in 19 presenze con la Torres, nonostante una stagione tormentata per la squadra rossoblù e anche personalmente, visti gli infortuni. Mascia è in lizza per la categoria giovani.

Tra i migliori bomber figura invece Mario Chessa, classe 1993, di Porto Torres, che dopo le giovanili con Turritana e Torres ha esordito in D col Castelsardo e poi si è trasferito in Lombardia. In questa stagione con la Castellanzese, nel girone A della serie D, Chessa ha messo a segno ben 34 reti. Un record assoluto per i campionati italiani.

Il terzo calciatore sardo entrato nelle nomination è il centrocampista cagliaritano Andrea Demontis, classe 1995, cresciuto nelle giovanili del Cagliari, che ha giocato anche in C con San Marino e Melfi. Nella stagione appena conclusa Demontis ha indossato la maglia della Sanremese, sempre nel girone A, e ha messo in mostra il suo fiuto per il gol con 11 reti.

