Il saluto del presidente del Cagliari a Tommaso Augello e Nicolas Viola segna la separazione fra due senatori, uno dei quali – il laterale di sinistra – sempre in campo, fra i migliori nel suo ruolo in Serie A cifre alla mano. E stupisce che Augello sposerà quasi certamente il progetto del Palermo, in Serie B, senza dubbio una categoria che gli va stretta. E non deve stupire, invece, l’interessamento della Cremonese, dove l’ex tecnico rossoblù Nicola sembra vicino alla firma (da risolvere ancora qualche dettaglio con il Cagliari) e che avrebbe individuato proprio nel calciatore milanese uno degli elementi su cui costruire il percorso salvezza.

Entrate

La società, con il ds Angelozzi già operativo, valuta due difensori centrali: Monterisi proprio dal Frosinone e Riccio, un anno più giovane, dalla Sampdoria. Nel secondo caso, alla Samp potrebbe andare il portiere rossoblù Scuffet, che non rientra nei piani del club rossoblù. Per l’attacco piace Borrelli, oggi del Brescia, classe 2000. In calo le quotazioni del napoletano Ambrosino. (e.p.)

