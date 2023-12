Lapadula sì, Shomurodov no. Sono ventisei i rossoblù convocati da Ranieri per Napoli-Cagliari di domani al “Maradona” (inizio ore 18). Il bomber italo-peruviano, operato per la ricostruzione del setto nasale, è stato inserito dal tecnico nella lista dei giocatori in partenza per Napoli. Non ci sarà, invece, l'attaccante uzbeko, che in allenamento ha riportato la frattura del secondo metatarso del piede destro. Per Shomurodov, quindi, niente Napoli e accertamenti nei prossimi giorni.

Questa la lista completa dei convocati.

Portieri:

Scuffet, Radunovic, Aresti

Difensori:

Zappa, Di Pardo, Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos, Obert, Wieteska, Augello, Azzi

Centrocampisti:

Deiola, Viola, Nandez, Mancosu, Prati, Jankto, Sulemana, Makoumbou

Attaccanti:

Pavoletti, Lapadula, Petagna, Luvumbo, Oristanio, Pereiro

