Sono 13 i giocatori fermati dal giudice sportivo, tutti per un turno, dopo gli incontri della 31esima giornata della serie A di calcio. Tra loro Alberto Grassi: il centrocampista del Cagliari, oltre alla giornata di squalifica, è stato anche multato per 2.000 euro, dopo la doppia ammonizione e la successiva espulsione rimediate, nel match contro l’Udinese, “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.

Stop anche a due giocatori della Juventus, prossimo avversario dei rossoblù. Si tratta di Mattia De Sciglio (che ha avuto anche un’ammenda di 5.000 euro) “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara”. E di Alvaro Morata, che era in diffida.

Una giornata di squalifica anche per Fazio (Salernitana); Luperto (Empoli); Bonazzoli (Salernitana); De Roon (Atalanta); Frattesi (Sassuolo); Lautaro Martinez (Inter); Lorenzo Pellegrini (Roma); Pereyra (Udinese); Torreira (Fiorentina) e Anguissa (Napoli).

