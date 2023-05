Dopo il pranzo e il rompete le righe di martedì, lavora solo la dirigenza rossoblù per programmare la stagione prossima. Primo obiettivo: la scelta dell'allenatore. L'impressione è che siano buone le possibilità di una conferma del tecnico Alfonso Greco, anche se poi per proseguire il matrimonio ci vogliono anche garanzie sulla qualità della squadra, che va migliorata.

L'allenatore romano ha dimostrato di raggiungere gli obiettivi fissati: sia in Serie D, col secondo posto e la vittoria dei playoff nazionali, sia in C con la salvezza diretta senza passare per i rischiosi playout. Equilibrio tattico e concretezza sono le sue doti. L'altro vantaggio nella eventuale conferma di Greco è che si parte da un lavoro giù svolto e dalla buona conoscenza degli elementi che verranno confermati. E l'idea più gettonata è proprio quella di non stravolgere l'organico ma di rinforzarlo con almeno un elemento di categoria per ogni reparto e magari con un paio di giovani già pronti per la terza Serie.

Naturalmente sono discorsi che partono dal presupposto di un budget che resterà vicino a quello della stagione passata. Giù avere una squadra che vinca di più in casa (solo tre successi a Sassari) significherebbe avere maggiori incassi al "Vanni Sanna". Se poi dovessero arrivare sponsor di buon livello, allora la forza sul mercato cambierebbe.

