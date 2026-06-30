Eliminazione choc nella notte ai Mondiali per la Germania, sconfitta ai calci di rigore dal Paraguay. Risultato a sorpresa, ma non troppo, anche nell’altra sfida notturna, con il Marocco – semifinalista della scorsa edizione – che ha sconfitto (sempre ai rigori) l’Olanda.

Germania-Paraguay

Il Paraguay ha messo in luce tutte le debolezze della squadra di Nagelsmann, una difesa tutt’altro che impenetrabile e un attacco talentuoso ma macchinoso, firmando la prima grande impresa del torneo.

Poco prima dell’intervallo il vantaggio del Paraguay con Enciso, a inizio ripresa i tedeschi trovano il pari con Haavertz. Entrambi di testa i gol. La Germania prova a cambiare marcia ma il lungo assedio non dà frutti, i sudamericani riescono a trascinarsi ai rigori in cui pesano gli errori di Haavertz, Woltemade e Tah, che condannano la Germania nonostante Neuer con una parata avesse rimesso il match in carreggiata.

Alla fine festeggia il colorato popolo paraguaiano, con il presidente che ha proclamato per oggi festa nazionale, mentre la Germania ancora una volta non riesce a raggiungere neanche gli ottavi dal 2014. Per il Paraguay ottavo contro Francia o Svezia.

Olanda-Marocco

Copione simile per Olanda-Marocco, con gli Orange che perdono ai rigori per il terzo Mondiale consecutivo e chiudono in lacrime. Era il sedicesimo più prestigioso, l’Olanda rinuncia per tutti i 120’ al romanista Malen e all’ex Milan Reijnders.

Olanda contro la sua tradizione, rinuncia al calcio champagne e difende bassa, mentre il Marocco impensierisce più volte uno strepitoso Verbruggen. Nella fase centrale della ripresa, dopo un palo di Hakimi, gli Orange passano a sorpresa con Gakpo, bravo a sfruttare un assist di Summerville. Il Marocco raggiunge il meritatissimo pareggio in pieno recupero con Diop.

Anche nei supplementari è più Marocco, con il portiere che salva l’Olanda trascinando la partita ai rigori. Cinque errori e cinque gol, tre del Marocco contro i due dell’Olanda, che saluta così i Mondiali. Ancora eroe Bounou che, dopo i rigori vittoriosi con la Spagna nel 2022, para il rigore di Summerville e regala il matchpoint a Saibari, che non sbaglia. Il Marocco agli ottavi affronterà il Canada.

Le partite dei sedicesimi

Germania-Paraguay 1-2 (d.c.r.)

Francia-Svezia

Sudafrica-Canada 0-1

Olanda-Marocco 1-2 (d.c.r.)

Portogallo-Croazia

Spagna-Austria

Usa-Bosnia

Belgio-Senegal

Brasile-Giappone 2-1

Costa d'Avorio-Norvegia

Messico-Ecuador

Inghilterra-Congo

Argentina-Capo Verde

Australia-Egitto

Svizzera-Algeria

Colombia-Ghana

(Unioneonline)

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