Genoa-Cagliari, oggi alle 18.30, apre il girone di ritorno dei rossoblù di Fabio Pisacane. Si gioca a neanche due mesi dalla gara d’andata, il rocambolesco 3-3 del 22 novembre che riaprì il campionato dopo la sosta per le nazionali. Lì aveva segnato una doppietta Gennaro Borrelli, che oggi invece partirà dalla panchina: in attacco giocano Semih Kılıçsoy e Sebastiano Esposito, ma gli attaccanti sono tre perché a sorpresa c’è pure Zito Luvumbo, confermato dopo la maglia da titolare giovedì a Cremona.

In difesa, di nuovo senza Yerry Mina, quarta di fila per Sebastiano Luperto che per il momento continua a essere parte integrante del Cagliari (il presidente Tommaso Giulini ha seccamente smentito le voci di mercato). Con il numero 6 ci sarà Juan Rodríguez, come terzini Marco Palestra e Adam Obert. A centrocampo, con Michel Adopo reduce dal gol che ha avviato la rimonta a Cremona, giocano Luca Mazzitelli e Matteo Prati. In panchina Yael Trepy, autore dello splendido esordio giovedì valso il 2-2.

Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 18.30, arbitra Federico La Penna della sezione di Roma 1. Su unionesarda.it il live della gara, su Radiolina pre e post partita con la radiocronaca dal Ferraris di Lele Casini.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, J. Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Vitinha, Colombo.

In panchina: Sommariva, Lysionok, Thorsby, Stanciu, Messias, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Nuredini.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Juan Rodríguez, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Luvumbo, S. Esposito; Kılıçsoy.

In panchina: Sherri, Ciocci, Idrissi, Gaetano, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro, Trepy.

Allenatore: Fabio Pisacane.

