Genoa-Cagliari apre la domenica di Serie A alle 12.30, dopo gli anticipi di ieri, e nelle formazioni ufficiali il portiere scelto da Davide Nicola è Alen Sherri. Ieri, in conferenza stampa, l’allenatore non aveva voluto sciogliere il ballottaggio che invece si risolve in favore dell’estremo difensore albanese, già preferito a Simone Scuffet col Milan quindici giorni fa prima della sosta.

L’altro dubbio era sulla trequarti, con Gianluca Gaetano che ha la meglio su Nicolas Viola. Mentre in mezzo al campo c’è Răzvan Marin, fresco di doppietta con la Romania in nazionale, assieme a Michel Adopo (restano fuori Antoine Makoumbou e Alessandro Deiola). Nel Genoa, con debutto da allenatore in Serie A per Patrick Vieira appena subentrato ad Alberto Gilardino, partirà dalla panchina l’ex Gastón Pereiro.

Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Cagliari (arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno): calcio d’inizio alle 12.30, con live su unionesarda.it e radiocronaca in diretta dal Ferraris su Radiolina con Lele Casini.

Genoa (4-3-3): Leali; Zanoli, Bani, Matturro, Sabelli; Thorsby, Badelj, Frendrup; Miretti, Pinamonti, Martín.

In panchina: Sommariva, Gollini, Bohinen, Vitinha, Messias, Pereiro, Vogliacco, Norton-Cuffy, Vásquez, Marcandalli, Ankeye, Balotelli, Accornero, Melegoni, Masini.

Allenatore: Patrick Vieira.

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli.

In panchina: Ciocci, Scuffet, Lapadula, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Azzi, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

