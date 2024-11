Cagliari in viaggio direzione Genova, dove domani alle 12.30 affronterà il Genoa nella tredicesima giornata di Serie A, con il gruppo al completo. Tutti convocati i ventisei giocatori a disposizione di Davide Nicola per la partita che fa riprendere il campionato dopo la sosta per le nazionali. Rientrano Michel Adopo e Yerry Mina dalla squalifica, col colombiano in aggiunta ultimo a tornare in Sardegna (giovedì sera dal Sud America).

In tarda mattinata ha parlato Nicola in conferenza stampa. Già nella giornata di ieri erano rientrati in gruppo anche Gianluca Lapadula e Adam Obert, che giovedì avevano svolto lavori individuali con un defaticante. Domani arbitra Simone Sozza della sezione di Seregno.

Questa la lista completa dei ventisei convocati di Davide Nicola per Genoa-Cagliari.

Portieri: Giuseppe Ciocci, Simone Scuffet, Alen Sherri;

Difensori: Tommaso Augello, Paulo Azzi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Mateusz Wieteska, Gabriele Zappa, Nadir Zortea;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola;

Attaccanti: Gianluca Lapadula, Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli.

© Riproduzione riservata