Genoa-Cagliari partita “a rischio”. Almeno secondo l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (Onms), l’organo del Viminale che ha disposto misure specifiche e limitazioni alla vendita dei biglietti per i tifosi residenti in Sardegna.

Dalle 15 di oggi, venerdì 15 novembre, è possibile acquistare i biglietti del settore ospiti per la partita del Ferraris in programma per domenica 24 novembre alle 12.30 e valida per la tredicesima giornata di campionato.

I tagliandi sono acquistabili sul circuito Vivaticket entro le 19 di sabato 23 novembre al prezzo unico di 25 euro più spese di servizio.

L’Onms, in virtù dei profili di rischio, ha limitato la vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna nel solo settore ospiti ed esclusivamente a coloro che sono in possesso di tessera del tifoso. Previsti anche un rafforzamento dei controlli e l’implementazione del servizio di stewarding.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti, dunque il Cagliari Calcio sconsiglia di recarsi a Genova senza aver comprato il tagliando. Non è consentito il cambio di nominativo sui biglietti emessi.

(Unioneonline/L)

