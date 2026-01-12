SEGUI QUI IL LIVE DEL SECONDO TEMPO DI GENOA-CAGLIARI

Cagliari sotto 1-0 a fine primo tempo contro il Genoa. Nella sfida tutta rossoblù sono quelli di De Rossi avanti all’intervallo, con un gol in avvio di Colombo.

Pisacane schiera il 4-3-2-1, con Luvumbo (seconda di fila da titolare) ed Esposito a supporto di Kılıçsoy. Ma è l’attacco del Genoa a colpire alla prima azione: al 7’ bel filtrante di Malinovskyi sul centro-sinistra, dove si inserisce Colombo che lascia sul posto Rodríguez e in scivolata col mancino incrocia alle spalle di Caprile per l’immediato 1-0.

Per un’occasione del Cagliari serve attendere il 19’, cross basso di Palestra verso Esposito anticipato da un provvidenziale intervento di Marcandalli. Passano due minuti e, su cross di Obert, Adopo riesce soltanto a sfiorare di testa senza indirizzare verso la porta. Il francese è molto più pericoloso al 23’, quando riceve palla a centro area su punizione da destra e prova due volte il tiro, murato in entrambi i casi.

Il Cagliari si fa notare anche al 26’: Esposito apre per Palestra, cross con sponda di Prati ma Kılıçsoy sbaglia lo stop all’altezza del dischetto e l’azione sfuma. Palestra, invece, prende una clamorosa traversa al 29’ con uno splendido sinistro al volo su punizione da destra respinta da Leali: l’arbitro poi fischia un fallo sul portiere, che in realtà si era scontrato col suo compagno Østigård. Avesse segnato, il Var sarebbe potuto intervenire.

Al 31’ si rivede il Genoa, con un sinistro da fuori di Malinovskyi alzato sopra la traversa da Caprile. Kılıçsoy trova una deviazione di punta al 34’, su cross di Obert, ma non inquadra lo specchio. Che trova invece Esposito al 40’ su punizione da lui stesso guadagnata (fallo di Colombo), con bella parata di Leali in corner. Dalla battuta dalla bandierina deviazione di Mazzitelli sul fondo.

