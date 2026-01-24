Cagliari in vantaggio al Franchi dopo 45 minuti nella sfida contro la Fiorentina della 22esima giornata di Serie A.

Dopo il minuto di silenzio per il presidente viola Rocco Commisso – scomparso nei giorni scorsi – le due squadre partono subito forte. In avvio ci prova Gudmundsson dalla distanza, con la palla che lambisce il palo alla sinistra di Caprile. Il Cagliari risponde immediatamente, con Palestra, che entra in area in velocità e libera il destro, ma Pongracic devia in calcio d’angolo in maniera provvidenziale.

Dopo l’inizio sostenuto, la partita si attesta su ritmi più blandi, con la Viola che prova a innescare Piccoli e il Cagliari che cerca Kiliçsoy. Entrambe le difese riescono però a mantenere alta la guardia e le occasioni latitano.

Al 31esimo il Cagliari però le cose cambiano. Solita sgroppata di Palestra sulla destra, cross perfetto in area per Kiliçsoy che colpisce di testa: la palla deviata da Comuzzo s’infila alle spalle di De Gea per il vantaggio rossoblù.

La reazione della Viola non si fa attendere: Gudmundsson ci prova da due passi, ma Caprile si oppone alla grande e gli nega il pareggio. Poi è Piccoli che tenta il tiro dal limite dell’area, ma il grande ex della partita (assieme a Mina) scivola e la sfera finisce alta di poco.

In chiusura di tempo, i padroni di casa si riversano in avanti a caccia del pari, ma all’intervallo il tabellone segna 0-1.

