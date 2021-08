Un nuovo arrivo in casa Torres. È quello di Lorenzo Ferrante, difensore centrale classe 1997. Il suo nome va ad aggiungersi alla rosa di uomini a disposizione del mister Alfonso Greco verso il prossimo campionato di serie D.

Ferrante, nato a Genova, nella scorsa stagione disputata con la Seravezza Pozzi è stato premiato come "Miglior difensore Top 11 serie D".

Vanta 62 presenze nella quarta serie italiana e ha maturato esperienze in campo con under 17 e under 19 Entella, Lavagnese, Ligorna e Seravezza Pozzi.

