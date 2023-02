Il mercato non è ancora finito per Joaquín Larrivey. L'attaccante argentino ieri ha risolto col Cosenza, ma proseguirà la sua carriera in Serie B anche se la sessione invernale è terminata. Essendo svincolato, può ancora firmare fino al 24 febbraio e lo farà nelle prossime ore col Südtirol di Pierpaolo Bisoli, provando a essere disponibile già per la partita di sabato in casa del Pisa. Sfiderà invece subito il Cagliari, venerdì alle 20.30, Artur Ioniță che dal Pisa è passato al Modena sempre nelle scorse ore. Come ex rossoblù movimento dell'ultimo giorno anche per Luca Pellegrini: il terzino sinistro lascia l'Eintracht Francoforte, dove non ha avuto grossa fortuna, per tornare in Serie A alla Lazio (via Juventus, proprietaria del cartellino che l'ha prestato con diritto di riscatto).

Riecco il Ninja. Fuori rosa da tre mesi all'Anversa, Radja Nainggolan non ha fatto ritorno al Cagliari come si pensava ma giocherà comunque in Serie B con un suo ex compagno: ha firmato a inizio settimana per la SPAL di Daniele De Rossi ed eviterà la sfida da ex coi rossoblù, visto il 2-1 di venerdì scorso alla Domus. Ha trovato invece sistemazione in Serie A Federico Marchetti, che era svincolato da luglio dopo la scadenza di contratto col Genoa: il portiere resta in Liguria, allo Spezia, come vice di Bartłomiej Drągowski. Come altri ex Cagliari movimenti in Serie C: ha già esordito con l'Ancona Federico Melchiorri, con due gol in altrettante partite e uno splendido al 93' ieri contro il Montevarchi, in Lega Pro cambi maglia anche per le meteore Simone Benedetti (dalla Feralpisalò all'Avellino) e Vincenzo Camilleri (dal Messina all'Imolese) più Francesco Cusumano, che faceva parte della scorsa Primavera e dal Vis Pesaro è andato al Lecco in prestito, col Cagliari che su di lui ha ancora la recompra.

