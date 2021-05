Non c’è Alessio Cragno nella lista dei 28 giocatori convocati in Nazionale per la seconda fase del raduno azzurro in preparazione dell'Europeo. Rispetto ai convocati per la prima fase in Sardegna, conclusa con l'amichevole vinta 7-0 su San Marino, il ct Roberto Mancini ha rinunciato, oltre al portiere del Cagliari, anche a Kean e a Lazzari.

Dei quattro portieri in lizza per un posto, sono stati chiamati dal tecnico Donnarumma, Meret e Sirigu. Le novità sono Emerson Palmieri e Jorginho, reduci dalla finale di Champions League, che si aggregheranno al gruppo nella giornata di martedì 1 giugno. Proprio il 1 giugno Mancini ufficializzerà la lista definitiva dei 26 calciatori che prenderanno parte all’Europeo.

Il 4 giugno è invece previsto un altro testa amichevole, a Bologna, contro la Repubblica ceca.

Ecco la lista dei 28, da cui – salvo sorprese – uscirà la rosa dei 26 che prenderanno parte al Campionato europeo:

I convocati

