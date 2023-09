Girone duro per l’Atalanta, urna comoda per la Roma. Il sorteggio dei gironi di Europa League, a Montecarlo, ha riservato un gruppo insidioso agli uomini di Gasperini, che si troveranno di fronte lo Sporting Club di Lisbona di Amorim, oltre ai vicecampioni d’Austria dello Sturm Graz e i campioni di Polonia del Rakow. Girone morbido per i giallorossi, che pescano Slavia Praga, Sheriff e Servette.

In Conference League invece la Fiorentina è finita nel gruppo F e ha pescato il Ferencvaros, il Genk e i serbi del Cukaricki. Girone tutto sommato abbordabile per la squadra di Italiano che era in seconda fascia.

Ecco il sorteggio completo dei gironi di Europa League:

Gruppo A

West Ham, Olympiakos, Friburgo, Backa Topola

Gruppo B

Ajax, Marsiglia, Brighton, Aek Atene

Gruppo C

Rangers, Betis, Sparta Praga, Aris Limassol

Gruppo D

Atalanta, Sporting Club, Sturm Graz, Rakow Czestochowa

Gruppo E

Liverpool, Lask, Union Saint Gilloise, Tolosa

Gruppo F

Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos

Gruppo G

Roma, Slavia Praga, Sheriff Tiraspol, Servette

Gruppo H

Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken

