La notizia, con diversi giorni di ritardo, è che il gol di Zaccagni al 98’ contro la Croazia ci ha letteralmente tirato giù dall’aereo. Già, perché con la vittoria della Georgia sul Portogallo l’Italia non sarebbe rientrata tra le quattro migliori terze e sarebbe clamorosamente uscita dagli Europei al primo turno.

L’altra notizia è che le big sono dall’altra parte del tabellone, dove troviamo Spagna, Francia, Germania, Portogallo e Belgio. Dalla nostra parte ci sono Inghilterra e Olanda, non proprio un calcio champagne quello che hanno fatto entrambe le squadre nella fase a gironi. Certo, per quel che hanno fatto vedere gli azzurri finora basta questa buona Svizzera ammirata nel girone a farci fuori. Ma chissà che la qualificazione in extremis non abbia risvegliato gli uomini di Spalletti. E poi si sa, in queste competizioni dall’eliminazione diretta in poi inizia un altro torneo.

Di seguito, il tabellone degli ottavi. Gli azzurri in caso di passaggio del turno potrebbero incrociare l’Inghilterra ai quarti, in un remake della finale di tre anni fa. Sempre ai quarti, possibili dei gustosi incroci Spagna-Germania e Francia-Portogallo.

Ottavi di finale

Spagna-Georgia (domenica 30 giugno ore 21)

Germania-Danimarca (sabato 29 giugno ore 21)

Portogallo-Slovenia (lunedì 1 luglio ore 21)

Francia-Belgio (lunedì 1 luglio ore 18)

Romania-Olanda (martedì 2 luglio ore 18)

Austria-Turchia (martedì 2 luglio ore 21)

Inghilterra-Slovacchia (domenica 30 giugno ore 18)

Italia-Svizzera (sabato 29 giugno ore 18)

