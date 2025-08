Poco meno di quattro settimane per completare la rosa. Il calciomercato in Serie A si chiuderà alle 20 di lunedì 1 settembre e il Cagliari, dopo gli acquisti di Gennaro Borrelli, Michael Folorunsho, Luca Mazzitelli e da ultimo Semih Kılıçsoy, ha ancora da concludere tre innesti per dare a Fabio Pisacane un organico completo. Il direttore sportivo Guido Angelozzi è alla ricerca di un altro attaccante (Sebastiano Esposito dell’Inter il preferito, ma c’è stata una frenata nella trattativa che resta comunque in piedi), di un laterale sinistro e di un difensore centrale. Ma per affondare i colpi dovrà necessariamente prima piazzare qualche giocatore: alcuni big sono richiesti.

In tal senso, il club rossoblù ha ricevuto delle proposte per Zito Luvumbo e Adam Obert, ma le ha rispedite al mittente perché giudicate troppo basse. Per l’attaccante angolano si è fatto avanti il Rennes, società di Ligue 1 che ha offerto 3,5 milioni: una valutazione che il Cagliari non ritiene congrua per lasciarlo partire. Il difensore slovacco, invece, è richiesto dal Celtic ma anche i campioni dell’ultima Scottish Premier League non sono arrivati alle cifre giuste per raggiungere un accordo. Per vederli partire sarà necessario un rilancio.

C’è poi la situazione legata a Roberto Piccoli e Nadir Zortea, due dei pezzi pregiati. Il centravanti, come già rivelato dal presidente Tommaso Giulini durante il ritiro di Ponte di Legno, non è incedibile nonostante il riscatto di un mese e mezzo fa dall’Atalanta per 12 milioni: in caso di offerte irrinunciabili, da 25-30 milioni, sarà il grande sacrificato di quest’estate. Per ora non sono arrivate, si è parlato del West Ham che però ha appena sistemato il reparto offensivo tesserando lo svincolato Callum Wilson. Zortea piace a diverse società italiane, fra cui il Bologna: al momento però nulla di concreto. Ma il Cagliari tiene aperta la porta e ascolterà le proposte che arriveranno da qui a fine mercato.

