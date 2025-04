Nelle ultime 16 partite, l’Empoli ha conquistato appena 5 punti. Tutti con pareggi, come lo 0-0 di oggi contro il Cagliari. E ha segnato anche pochissimo, motivo per cui ora si trova terzultimo. «Non siamo andati a cercare situazioni per trovare il gol», l’analisi di Roberto D’Aversa in conferenza stampa. «È chiaro che abbiamo mosso la classifica, prima di questa gara c’erano 24 punti a disposizione in 8 gare. Ora ragioniamo sui 21 punti: dobbiamo guardare l’obiettivo e salvarci al 95’ dell’ultima di campionato, se poi ci riusciamo prima meglio».

Per l’Empoli alla fine sono arrivati i fischi del Castellani, con la squadra che da quattro mesi a questa parte si è sostanzialmente fermata. «Negli anni si è riusciti a raggiungere gli obiettivi anche facendo crescere i giocatori negli errori», segnala D’Aversa. «Lavoreremo e ci impegneremo affinché a fine gara non ci siano più dei mugugni».

Per la salvezza i toscani dovranno fare qualcosa in più e recuperare degli indisponibili. «Non voglio creare alibi ai miei giocatori, però evidentemente quando arriva la distinta o non la leggiamo o facciamo finta di leggere i nomi: ci mancano quattro-cinque giocatori fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo», ricorda D’Aversa. «Non possiamo essere soddisfatti di aver pareggiato 0-0 in casa col Cagliari, abbiamo i nostri limiti e difetti ma a fine anno tireremo le somme».

© Riproduzione riservata