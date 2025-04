Nel primo pomeriggio il via libera da parte del Tar della Toscana, ora anche quello ufficiale. Sono in vendita i biglietti per il settore ospiti di Empoli-Cagliari, in programma domenica alle 15. Un’apertura decisa dopo il ricorso d’urgenza – accolto – presentato ieri dal Cagliari Calcio, che ha fortemente voluto tutelare i propri tifosi e contestato la decisione (smontata quest’oggi) di vietare la trasferta ai residenti in Sardegna per non meglio precisati motivi di ordine pubblico.

Sul circuito Vivaticket, dopo alcune ore di tempi tecnici per l’abilitazione, è ora possibile acquistare i biglietti per Empoli-Cagliari. Il settore ospiti del Castellani ha una capienza di 3.100 posti: il costo, compreso dei diritti di prevendita e delle commissioni, è di 31,65 euro. I tifosi sardi hanno poco più di 24 ore per completare l'acquisto: la vendita termina, senza possibilità di deroghe, alle 19 di sabato 5 aprile (ossia domani). Non è possibile effettuare il cambio nominativo, né di acquistare i biglietti il giorno della partita. Con la necessità di avere la fidelity card Passione Casteddu.

Nelle 15 trasferte già giocate, per 9 volte il Cagliari ha visto delle restrizioni per i propri tifosi: nei precedenti, si era sempre trattato dell’obbligo di fidelity card per chi, residente in Sardegna, voleva acquistare un biglietto nel settore ospiti. Poi le novità negative di martedì sera, seguite dall’ufficialità a 24 ore di distanza, con la furia dei vertici rossoblù (in primis il presidente Tommaso Giulini) e diverse prese di posizione. Oggi pomeriggio il clamoroso dietrofront al Tar.

In tanti avevano organizzato la trasferta già da tre settimane, quando cioè la Lega Serie A aveva ufficializzato la data e l’orario della partita. Con l’ipotesi di dover procedere con una richiesta di rimborso. Nella scorsa stagione, furono in tantissimi i tifosi del Cagliari presenti a Empoli nella vittoria per 0-1 del 3 marzo 2024 (gol di Jakub Jankto) risultata poi determinante nella corsa salvezza. E, dopo tre giorni di vicissitudini e polemiche, la squadra di Davide Nicola (un anno fa allenatore avversario) potrà avere anche il sostegno del proprio pubblico.

© Riproduzione riservata