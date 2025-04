La trasferta è ora aperta: il Tar della Toscana ha accolto d’urgenza il ricorso della società, i tifosi del Cagliari possono andare a Empoli. E tra chi festeggia c’è anche Nicola Riva, figlio del Mito e consigliere d’amministrazione del club rossoblù. Ieri aveva duramente contestato la decisione (ora demolita) della Prefettura di Firenze di vietare ai sardi di acquistare i biglietti per la partita di domenica alle 15 al Castellani, oggi esulta assieme a tanti altri sostenitori rossoblù.

Riva lo ha fatto in maniera particolare: nessuna dichiarazione, ma una foto. Elaborata con l’intelligenza artificiale, che ritrae l’esodo dei tifosi del Cagliari che salgono su una nave in porto. Lo striscione gigante su un lato non ha bisogno di ulteriori spiegazioni: «Empoli arriviamo!» Con lo stesso Riva che si è cerchiato fra i sostenitori pronti a imbarcarsi. Domenica potranno essere fino a 3.100, la capienza del settore ospiti del Castellani dove nella scorsa stagione si presentarono in migliaia nella vittoria per 0-1.

Un'immagine, quella scelta da Nicola Riva, che si basa su un'altra, storica: quella della nave Nomentana piena di tifosi del Cagliari in partenza per lo spareggio salvezza col Piacenza, giocato a Napoli il 15 giugno 1997. All'epoca non andò bene, con la sconfitta per 3-1 della squadra di Mazzone e la retrocessione. Stavolta, considerato che di giornate (compresa quella che comincia stasera) ce ne sono ancora otto e che i rossoblù hanno sei punti di vantaggio sulla terzultima (proprio l'Empoli), l'augurio dei tifosi del Cagliari è che l’esito sia diverso.

