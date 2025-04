«Io sarò lì, fuori dallo stadio, da buon residente in Sardegna». Nicola Riva, figlio di Gigi, che nel Cagliari calcio ha l’incarico di «promozione dell'immagine e dei valori del club», chiama all’appello i sardi in vista di Empoli-Cagliari, partita in trasferta vietata ai residenti in Sardegna, che non potranno acquistare i biglietti per decisione della Prefettura.

Ma c’è chi tifa Cagliari e non risiede nell’isola. E a questi si rivolge Riva: «Per tutti i non residenti in Sardegna e tifosi del Cagliari, venite tutti a Empoli abbiamo bisogno di voi. Ci sono tantissimi tifosi fuori dalla Sardegna e saranno loro a sostenerci e a colmare il vuoto dei tifosi ingiustamente esclusi», afferma.

Per poi aggiungere che anche lui sarà all’esterno del Castellani. Come altri sardi che, stando al tam tam sui social e non solo, si sono dati appuntamento nel parcheggio dello stadio per inscenare un protesta pacifica in occasione di una partita fondamentale in chiave salvezza.

