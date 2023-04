Da Ibra a Emerson il passo è più breve di quanto possa sembrare. Anche se di mezzo c’è il record del gol messo a segno dal giocatore più anziano del panorama calcistico nazionale.

La rete su rigore segnata all'Udinese tre settimane fa ha regalato a Zlatan Ibrahimovic lo scettro del giocatore più anziano ad aver gioito per una marcatura in Serie A. Con i suoi 41 anni e 166 giorni ha superato, infatti, il record di Alessandro Costacurta che, nel maggio 2007, era riuscito ad esultare per aver centrato la porta a 41 anni e 25 giorni.

Ma non è un record assoluto. In Serie C c’è un signore di 42 anni e mezzo che non solo continua a dettare i tempi della sua difesa ai suoi comandi, ma che conserva un tiro fenomenale sulle punizioni. Emerson Ramos Borges, che dieci anni fa esordì in Serie A con il Livorno, dopo alcune grandi stagioni in giro per l’Italia e in particolare – ad altissimi livelli nella vecchia Lega Pro Seconda divisione - con la Nuorese.

Una di queste reti, avant’ieri, ha permesso all’Olbia di passare in vantaggio a Recanati, nella sfida vinta dai bianchi galluresi per 2-3. Così si è laureato il giocatore più anziano ad andare a segno in Italia. Il 16 agosto, infatti, Emerson compirà 43 anni.

