Gli scontri in città non hanno spaventato gli azzurri: in campo, il Napoli di Spalletti ha battuto l’Eintracht Francoforte per 3-0 dopo lo 0-2 maturato in Germania. I quarti di finale sono un traguardo storico per il club dei De Laurentiis, che raggiunge Milan e Inter.

Partita mai in discussione. Ha aperto le marcature Osimhen alla fine del primo tempo e, nella ripresa, il bomber nigeriano ha raddoppiato al 53’. I sigilli sulla partita li ha messi Zielinski su rigore al 64’.

Grande festa al Maradona, gremito in ogni ordine di posto, per la qualificazione che, in verità, non è parsa mai in discussione.

