Un dramma per Ronaldo e la sua famiglia. La compagna Georgina Rodriguez, incinta di due gemelli, ha partorito ma solo uno dei due bimbi è sopravvissuto.

"È con la più profonda tristezza che comunichiamo la morte del nostro bebè. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con qualche speranza e felicità", ha scritto CR7 sui social.

"Vogliamo ringraziare i medici e gli infermieri per le loro cure e il loro supporto - aggiunge ancora il giocatore -. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento così difficile. Bambino nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata