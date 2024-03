Per Alberto Dossena un'altra prestazione di spessore, in coppia con Yerry Mina, nella vittoria per 4-2 del Cagliari sulla Salernitana. Tre punti fondamentali per la corsa salvezza, che il difensore sperava di ottenere come poi è stato. «Una vittoria molto importante, ci tenevamo molto soprattutto in casa», le sue dichiarazioni al termine della sfida della Domus.

Dopo quella di Empoli un altro successo con una diretta concorrente, che permette ai rossoblù di dare un'altra spallata per l'obiettivo finale. Ma Dossena non vuole fermarsi: «Era uno scontro salvezza, siamo molto felici e adesso dobbiamo già pensare a quella di Monza».

Da parte sua anche una valutazione su cosa abbia detto Ranieri in questo periodo per ricompattare il gruppo, dopo il lungo periodo buio: «È abituato a queste situazioni, ci dà molta carica ma anche molta tranquillità. Adesso abbiamo avuto anche il recupero dei vari Shomurodov e Oristanio, che sono fondamentali. Siamo un gruppo unito e oggi si è visto».

