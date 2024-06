«Uscire così fa male, chiediamo scusa a tutti». Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano dell'Italia, è schietto dopo l'eliminazione della Nazionale da Euro 2024, dopo una partita nella quale gli azzurri di Spalletti sono stati dominati dalla Svizzera, a segno due volte con Freuler e Vargas (LA CRONACA).

«l'eliminazione agli ottavi è meritata - ha proseguito Donnarumma, ancora una volta il migliore in campo degli Azzurri, ai microfoni di RaiSport - e per come è venuta è durissima da digerire».

«Il primo tempo è andato malissimo, poi dovevamo reagire nel secondo e invece abbiamo subito preso il secondo gol». È mancato coraggio? Il portierone anche in questo caso sceglie la schiettezza: «Tutto è mancato, non solo il coraggio, ma anche la qualità».

