Domani con L’Unione Sarda i calendari di Prima e Seconda categoriaDodici gironi in tutto, uno strumento pratico per avere tutta la stagione agonistica a portata di mano
Domani, con L’Unione Sarda, nelle pagine dello Sport, saranno pubblicati i calendari dei quattro gironi della Prima categoria e degli otto della Seconda categoria.
In un formato pratico e molto leggibile, i calendari possono essere ritagliati dal giornale per essere affissi nelle bacheche delle sedi delle società e negli spogliatoi, o magari per essere conservati nel cassetto di tutti gli appassionati. Un modo per avere sempre a portata di mano la stagione agonistica, che coinvolge tutta la Sardegna. I campionati inizieranno domenica 28 settembre.
(Unioneonline)