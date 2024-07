Si carica sulle spalle il Cagliari, sardo doc e senatore come pochi, in una squadra che cambia pelle.

Alessandro Deiola è pronto, nonostante le continue critiche: «Un tempo le leggevo, da un paio d’anni non ci faccio più caso, sono abbastanza maturo per andare avanti a testa alta». Chiama a raccolta i tifosi, che stanno prendendo d’assalto la biglietteria: «Sono importanti, fondamentali per noi, ci sostengono e sono come un compagno in più per il Cagliari».

Sulemana e Dossena, perdite importanti: «Due ottimi ragazzi, due ottimi giocatori, Sule e Dossena faranno bene, sono arrivati giocatori giovani e interessanti».

Su Luperto: «Ci darà equilibrio, lo stiamo osservando in allenamento». Obiettivi: «Metto il Cagliari davanti a tutto, anche ai miei obiettivi personali, non mi arrenderò mai davanti alle difficoltà e cercherò, come sempre, di dare il massimo».

