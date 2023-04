Alessandro Deiola ritrova il gol e porta il Cagliari alla vittoria (QUI LA CRONACA). Il centrocampista ha aperto il 2-1 contro la Ternana al 4', festeggiando al meglio la seconda maglia da titolare consecutiva: «Dopo aver trovato il vantaggio e addirittura sfiorato il secondo con Nández ci siamo quasi un po’ accontentati», il suo commento. «Non deve succedere: con l’1-1 loro hanno preso coraggio. Poi nella ripresa abbiamo dimostrato di volere la vittoria, compatti e aggressivi siamo andati a prenderci i tre punti. Questo è uno dei punti di forza del gruppo: non molliamo mai, chi gioca dall’inizio e chi subentra. Tutti sanno di poter essere determinanti per raggiungere l’obiettivo».

L'unico altro centro stagionale di Deiola prima di oggi era stato contro il Brescia, il 15 ottobre: anche lì una vittoria per 2-1. «Ho lavorato tanto per rientrare dall’infortunio», ricorda citando il lungo stop. «È stata dura stare lontano mesi dal campo, non poter aiutare i miei compagni. Oggi sono contento per la vittoria e per il gol. Un altro motivo di gioia è sicuramente il recupero di Rog, importantissimo per noi, lo ha dimostrato anche oggi da subentrato. Ci può dare tanto».

Per i playoff c'è ancora da fare: «Ora affrontiamo le ultime tre gare con l’obiettivo di arrivare quanto più in alto possibile in classifica».

