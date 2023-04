Il Cagliari soffre fino alla fine ma torna alla vittoria battendo 2-1 la Ternana con le reti di due goleador a sorpresa, Deiola e Zappa.

Ranieri butta subito nella mischia Pavoletti, sceglie Zappa a sinistra al posto di Azzi, con Di Pardo a destra, e Lella quarto di centrocampo. Pronti, via e il Cagliari passa: Pavoletti apre a destra per Nandez, cross del Leon e, dall’altra parte, sbuca Deiola. 1-0 dopo 4’, tutto troppo facile. E infatti la Ternana, pian piano, si riorganizza, prende campo e, al 12’, pareggia: Di Pardo non fa scattare il fuorigioco e Partipilo fa 1-1.

Il Cagliari si sgonfia, rischia ancora su un sinistro di Favilli, di poco alto, e non riesce più a dare palloni giocabili ai due attaccanti. Non bastasse, al 31’ cartellino pesante per Dossena, che salterà Perugia per squalifica. Il tempo si chiude con Deiola spostato in difesa per un 3-5-2 che non produce risultati.

Nella ripresa, la rivoluzione di Ranieri, che tiene negli spogliatoi Di Pardo, Obert, Lella e Pavoletti, inserendo Barreca, Rog, Altare e Luvumbo. È un altro Cagliari, che si getta all’arrembaggio, con cuore e un po’ di confusione. Lo accende Luvumbo, che al 9’ tira a botta sicura, ma trova la parata col piede di Iannarilli.

Al 15’ ancora l’angolano scappa sulla sinistra, serve Lapadula che appoggia a Zappa la palla de 2-1. Al 20’ ci prova anche Rog (ammonito due minuti prima e anche lui squalificato), ma salva Diakite. Entra Goldaniga per Zappa, il Cagliari sfiora il tris con Dossena su azione d’angolo e poi è Radunovic (al 41’) a volare sotto l’incrocio sul tentativo di Falletti. Finale ad alta tensione, Diakite protesta e viene espulso. Poi è solo festa per il ritorno alla vittoria.

