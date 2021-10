Nuovo pasticcio questa mattina per Dazn. Meno importante rispetto ai blackout durante i big match di campionato, ma decisamente più curioso.

Questa mattina i tifosi della Juventus che si sono sintonizzati sull’emittente per vedere la partita amichevole tra i bianconeri e l’Alessandria, per un quarto d’ora hanno visto una puntata di Forum, il programma trasmesso alla stessa ora su Canale 5.

Il collegamento con la partita alla Continassa è iniziato con mezz’ora di ritardo rispetto a quanto previsto, le immagini del match sono partite al 14’ minuto.

L’emittente si difende e scarica la colpa a Ei Towers. La società che distribuisce il segnale, ha spiegato Dazn, per un disguido ha sbagliato il feed da inviare.

Il danno d’immagine resta, e tutti di questa partita tutto sommato ininfluente, se non per far mettere minuti nelle gambe a giocatori poco utilizzati da Max Allegri, ricorderanno l’incredibile disguido.

Che arriva a due giorni dall’intervento di Agcom, che ha imposto a Dazn lo stop ai malfunzionamenti e un report da consegnare entro trenta giorni.

