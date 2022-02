Anche lui, come l’intero Cagliari, ha svoltato in questo inizio 2022. E ora la strada per la salvezza “è quella giusta”, perché “ci siamo rimessi in pista e stanno arrivando i risultati”.

Parola di Henrique Dalbert, che parla dei suoi primi mesi in rossoblù: “Qui siamo una famiglia unita e mi alleno con serenità. Inizialmente qualche episodio ci è andato contro, ma con il mister abbiamo continuato a lavorare e i risultati recenti hanno migliorato l’umore. Il calcio è gioia e i successi ti fanno stare meglio”.

Il brasiliano in prestito dall’Inter parla di Walter Mazzarri: “Ci parla sempre quasi come fosse un padre, da parte sua ho sempre sentito una grande fiducia che mi ha aiutato e dato tranquillità”.

Il suo ruolo: “Esterno o mezzala? Posso fare bene entrambe le cose, l’importante è giocare, se il mister me lo chiedesse giocherei anche in porta”.

Sulla sfida di lunedì sera, quando alla Domus arriva il Napoli: “Una squadra ricca di giocatori forti, ma noi concentriamoci sulle nostre qualità perché possiamo giocarcela. I nostri tifosi meritano la salvezza più di chiunque altro, posso assicurare loro che darò sempre il massimo quando scendo in campo”.

(Unioneonline/L)

