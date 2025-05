Due giovani calciatori del Tempio, Enrico Zirolia e Andrea Sanna, sono stati chiamati dal Pineto Calcio per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione di Serie C. La formazione abruzzese nel campionato appena finito ha giocato nel girone della Torres.

Si tratta di un giusto premio per loro, dopo il bel percorso in campionato con il Tempio, e di una preziosa esperienza per il loro futuro.

«I ragazzi faranno parte del gruppo e potranno vivere questo momento tra i professionisti ritagliandosi ciascuno il proprio spazio», il commento della società gallurese. «Noi facciamo a entrambi un grande in bocca al lupo! Questa opportunità nasce nell'ambito dei rapporti di amicizia e di collaborazione sportiva tra l'Us Tempio e il Pineto Calcio del presidente Silvio Brocco».

