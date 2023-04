Giornata piena per il Cagliari, impegnato oggi ad Asseminello con una doppia seduta in vista della sfida di Pasquetta a Pisa (inizio ore 18, arbitro il romano La Penna). E Ranieri ha seguito i progressi di Rog, che ha svolto quasi tutto il lavoro odierno, tra palestra, esercitazioni tattiche, possessi e partitelle, saltando proprio la parte finale nel pomeriggio per evitare sovraccarichi. Ma il croato già nella seduta di domani mattina potrebbe avere l'atteso via libero per il recupero completo.

Assenti, invece, Capradossi e Pavoletti. Il difensore è rimasto a riposo e attende una visita specialistica per il ginocchio indolenzito, mentre il capitano prosegue il lavoro di recupero dall'infiammazione alla caviglia. Per Pavoletti resta ancora impossibile stabilire i tempi di recupero.

© Riproduzione riservata